Пункти підтримки «Дія» відкрили у центрах вакцинації, які працюють в області. У них волонтери допомагають згенерувати COVID-сертифікат.

– В області є 15 центрів вакцинації, – каже Ольга Ярмоленко, директор департаменту охорони здоров’я ТОДА. – У всіх ми розгорнули команди підтримки «Дія». Для роботи волонтерам видали ноутбуки. У Тернополі є три центри, і в них є команди підтримки «Дія». В обласному центрі волонтерами зголосилися бути студенти медичного університету. 20 студентів пройшли навчання і працюють по графіку. У Кременці і Чорткові волонтерами стали студенти медичних фахових коледжів. В інших містах, де є центри вакцинації, у командах підтримки працюють медичні працівники.

Керівник директорату розвитку електронного урядування Мінцифри Мстислав Банік розповів, що зараз таких точок в Україні є близько 900. Вони відкриті у центрах вакцинації, у центрах первинної медицини, у ЦНАПАХ, бібліотеках. До речі, команда підтримки «Дія» є також у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

У місцях підтримки «Дія» надають консультації з таких питань:

• види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;

• як подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку «Дія»;

• які дані перевірити, щоб сертифікат генерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

• допомагають визначити помилку генерування сертифіката;

• що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.