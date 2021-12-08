Пункти підтримки «Дії» розгорнуть у центрах вакцинації на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Там працюватимуть волонтери – студенти медичного університету.

Додаток «Дія» необхідний, щоб скористатися СOVID-сертифікатами. Втім, чимало жителів Тернопільщини не знають, як це зробити. Завдання волонтерів центрів вакцинації – виявити проблему і вирішити її. «Ми активно працювали над тим, щоб у всіх 15 центрах вакцинації нашої області розгорнули пункти підтримки «Дія». Зокрема, у Тернополі у трьох центрах вакцинації допомогу із реєстрацією у додатку «Дія» надають волонтери – студенти ТНМУ ім. І. Горбачевського» – каже Ольга Ярмоленко.

За інформацією Мінцифри, причин, чому СOVID-сертифікат може не завантажуватися – безліч, від банального невміння користуватися додатком, до лікарської помилки під час внесення даних чи плутанини серед медичних карток. Волонтери допомагатимуть генерувати сертифікати про вакцинацію, надаватимуть підтримку при оформленні 1000 гривень і консультуватимуть з інших питань роботи порталу «Дія».