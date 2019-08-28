У селі Трибухівці Бучацького району 25 серпня відкрили пам’ятник «Борцям за волю України».

Створення скульптурної споруди в пам’ять захисників України ініціював відомий меценат й аграрій Петро Гадз.

– Світла пам’ять про захисників Української держави має бути в наших серцях завжди. Адже вони –Герої, які пожертвували найдорожчим – власним життям, задля незалежності України і нас, її мешканців. Шана та повага до борців не згасне, а передаватиметься з покоління в покоління. Сьогодні ми можемо увіковічнити їх за допомогою кам’яних споруд, а колись наші пращури не могли і шепотом згадати українських революціонерів. Ми повинні долучатися до відкриття пам’ятників Героям України, які нагадуватимуть нам про біль, але водночас і стануть нашою гордою історією, – наголосив Петро Гадз.

Голова Трибухівської громади Олег Ковдрин зазначив, що пам’ятник «Борцям за Волю України» є головною історичною окрасою села, адже у Трибухівцях до того не було подібних меморіальних споруд.

– Спочатку я кинув клич, щоб спробувати зібрати необхідну суму силами простих людей, – розповів Олег Ковдрин. – Перший хто відгукнувся – Петро Гадз. Він одразу погодився надати необхідні ресурси для спорудження монументу.

За словами пана Олега, це перший героїчний монумент у Трибухівцях.

– Наша молодь має пам’ятати про Героїв та формувати свою свідомість на основі їхніх подвигів, тому ми підтримуємо встановлення таких споруд. Це перший символічний пам’ятник у Трибухівцях. Адже у нашому селі не було могил Січових Стрільців, ОУН, УПА так, як в інших населених пунктах. Тому ми вдячні за ідею створити пам’ятник «Борцям за волю України» Петру Івановичу Гадзу, – підкреслив Олег Ковдрин.

Зазначимо, що висота пам’ятки сягає 13,5 метрів. На її спорудження було виділено 800 тисяч, окрім цього, 600 тисяч обійшлося облаштування території.