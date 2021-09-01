У Трибухівській ОТГ вже незабаром відкриють сучасний стадіон. ВІДЕО

У селі Трибухівці Чортківського району триває будівництво стадіону.

Початкова вартість проекту становила 14,5 млн грн. Реалізація спортивної локації стала можливою завдяки співфінансуванню ДФРР та Трибухівської ОТГ.

– Будівництвом займається тернопільська компанія «ТЕРНОБУДСЕРВІС». Роботи виконують згідно з графіком. Технічний нагляд здійснює місцевий спеціаліст, який має ліцензію на виконання цих будівельних робіт, – Микола Терняк. Він постійно перебуває на майданчику, контролює дотримання будівельних норм та якість робіт, – розповів голова Трибухівської ОТГ Олег Ковдрин.

Наразі підрядна організація підготовляє територію для монтажу спортивного майданчика, який буде розміщено з обох боків футбольного поля.

Інженер з технічного нагляду каже, земляні роботи завершені вже на 90 %.

– Підготовчі роботи під заливку бетону вже майже закінчено. Також готуємося до облаштування бігових доріжок. Роботи ведуться без порушення. Про будівельну організацію скажу, що вона підготовлена до таких робіт, техніки та механізмів вистачає, люди – навчені, – підкреслив Микола Терняк.

Голова громади зазначив, що термін виконання робіт – до кінця року, однак будівництво стадіону планують завершити до початку морозів.