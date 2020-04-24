У Тернопільській облдержадміністрації не підтверджують інформацію про те, що хтось із співробітників захворів на коронавірус.

Нагадаємо, таку інформацію сьогодні оприлюднив екс-нардеп Ігор Мосійчук. Він написав на своїй сторінці у соцмережі, що захворівпрацівник одного з управлінь ОДА, а також його рідні. За словами політика, чиновник контактував з великою кількістю інших працівників держустанови.

Як пише видання “20 хвилин“, помічник голови ОДА Віктор Устенко відмовився коментувати цю інформацію, назвавши її чутками. Натомість начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук прямо заявив, що це – брехня. Він зауважив, що серед працівників ОДА немає жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19. До того ж, більшість співробітників адміністрації у період карантину на роботу не ходять і працюють дистанційно.

Як ми повідомляли, на Тернопільщині зареєстровано більше півтисячі випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.