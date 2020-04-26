Нагадаємо, у третій лікарні Тернополя звів рахунки з життям 39-річний чоловік, що перебував на обсервації після повернення із-за кордону.

Як повідомив головний лікар цього закладу Юрій Лазарчук, симптомів хвороби у чоловіка не було. Наразі поліція досліджує ймовірні причини самогубства.

“На самопочуття чоловік не скаржився, з лікарями спілкувався нормально. У час вечері не відкрив двері, тому ми були змушені викликати поліцію”, – розповів Юрій Лазарчук. Наразі на обсервації у третій лікарні перебуває 18 людей. Вони прибули із-за кордону перед Великоднем.

Як повідомили у Тернопільському відділі поліції, правоохоронці допомагали розміщувати людей, які прибули із-за кордону, на обсервацію. Двоє осіб відмовилися йти на ізоляцію до лікувального закладу, щодо них були складені адміністративні протоколи.

Софія Романська

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