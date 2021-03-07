На Тернопільщині почастішали повторні випадки зараження коронавірусом. COVID-19 вдруге діагностували у понад шістдесяти жителів краю, а в трьох людей цю хворобу виявили втретє.

Повторні захворювання на коронавірус дотепер не мають наукового пояснення. Лікарі припускають, що хвороба проявляється повторно через низький імунітет.

Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, повторні захворювання характерні й іншим вірусним інфекціям. Жителям краю, у яких вкотре проявляється COVID-19 він рекомендує пройти повне медичне обстеження.

“Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов’язано із загальним станом організму. Тому людям, які перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Дотепер ми не можемо стверджувати, чи це повторні інфікування, чи повторні виявлення. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати. Дослідження тривають. Можливо пізніше будемо мати точне пояснення”.

Додамо, учора на Тернопільщині діагностували 256 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Тернопільському районі. А загальне число лабораторно підтверджених випадків в області сягнуло 44230.