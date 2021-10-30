Температурний скринінг відновлюють у торгових центрах і магазинах Тернополя. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Відстежуватимуть дотримання правил правоохоронці.

«Є вимога, щоб у торгових центрах працівники проводили температурний скринінг, відстежували масковий режим. Люди, які будуть заходити до торгового центру, будуть бачити, що відбувається контроль. Також йдеться про посилення уваги щодо дотримання маскового режиму, вакцинації. Зі свого боку поліція контролює, складає адміністративні матеріали. Це стосується і роботи перевізників, і загалом роботи автовокзалів на міжобласних і міжнародних перевезеннях», – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Додамо, посилення карантинних вимог пов’язане із ускладненням епідемічної ситуації з COVID-19. За останні 10 днів в Тернопільській громаді зафіксовано у 1175 хворих на COVID-19, серед них – 79 дітей та 55 освітян.