Свято «Випускник 2020» у Тернополі дозволили проводити за умови дотримання усіма його учасниками протиепідемічних вимог.
Так, урочиста хода випускників через центр міста на центральний стадіон відбувалася з дотриманням дистанції і в масках.
Більшість випускників користувалися звичайними аптечними одноразовими масками. Частина мала багаторазові засоби захисту, а частина зробила їх одним із аксесуарів святкового вбрання. В основному це стосувалося дівчат, які пошили маски із тієї ж тканини, що й сукня або ж в тон їй.
Пропонуємо невелику підбірку фото таких «дизанерських» засобів захисту.
Ольга Трач
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