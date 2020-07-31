Свято «Випускник 2020» у Тернополі дозволили проводити за умови дотримання усіма його учасниками протиепідемічних вимог.

Так, урочиста хода випускників через центр міста на центральний стадіон відбувалася з дотриманням дистанції і в масках.

Більшість випускників користувалися звичайними аптечними одноразовими масками. Частина мала багаторазові засоби захисту, а частина зробила їх одним із аксесуарів святкового вбрання. В основному це стосувалося дівчат, які пошили маски із тієї ж тканини, що й сукня або ж в тон їй.

Пропонуємо невелику підбірку фото таких «дизанерських» засобів захисту.

Ольга Трач

Фото автора

Читайте на цю тему:

Тернополем пройшов парад випускників. ФОТОРЕПОРТАЖ