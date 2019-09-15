Навчання для учасників АТО організовують у Тернопільському економічному університеті.

Програма перепідготовки військовослужбовців і членів їхніх сімей можлива завдяки проекту «Україна-Норвегія». Відтак бійці мають можливість вивчати англійську мову, підприємницьку діяльність, а також користуватися бібліотеками, спортивними комплексами університету.

При Тернопільському національному економічному університеті розпочались одинадцяті курси навчального проекту «Україна-Норвегія», – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Це програма перепідготовки військовослужбовців звільнених в запас, учасників бойових дій та членів їх сімей.

«Навчання відбувається за участю представників професорсько-викладацького складу університету та «Міжнародного Фонду Соціальної Адаптації». У рамках її реалізації, відвідувачі матимуть змогу засвоїти заняття з англійської мови, підприємницької діяльності, відвідувати гуртки та користуватись усіма наявними технічно-науковими засобами вищого навчального закладу: бібліотека, спортивний зал із тренажерами, які діють на території університету. Чимало військовослужбовців уже здобули знання за цією програмою».

Під час урочистого відкриття курсів представники артилерійської бригади привітали учасників зібрання. Захід розпочали з виконання гімну обох держав – України та Норвегії. Студенти університету грали на музичних інструментах, виконували танцювальні композиції.

Софія Романська