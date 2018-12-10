У ТНЕУ обрали найкрасивішу студентку. Фоторепортаж

10/12/2018 Розмір тексту:

Грандіозний щорічний конкурс краси «Студміс – 2019» відбувся у Тернопільському національному економічному університеті.

П’ятого грудня на сцені зібралися найталановитіші, найчарівніші, найрозумніші та найпрекрасніші студентки ТНЕУ. Красуні змагалися за головну корону 2019 року, повідомляє прес-служба ТНЕУ.

Це була справжня боротьба, адже кожна дівчина заслуговувала на перемогу. Багатогранність конкурсанток захоплювали подих кожного глядача. Красуні співали, танцювали, грали на гітарі та демонстрували себе з найкращих сторін. Присутні у залі із цікавістю спостерігали за виступами учасниць та оцінками суддів.

Цього вечора ведучими свята виступили учасники дуету «Дай Боже». А у перервах між номерами талановиті студенти ТНЕУ створювали музичний настрій для гостей.

Після дефіле усіх учасниць у вечірніх сукнях настав найочікуваніший момент вечора – оголошення результатів. Оцінювали дівчат члени професійного журі у складі: Крекотеня Мар’яна, Пістун Мар’яни, Струмчинської Олександри, Киби Іванни, Музики Ольги, Куліковської Христини, Гурик Діани, Лебедь Юлії, Данилюк Анни, Йордана Тараса та Волошина Андрія.

І нарешті ця мить настала! Перемогу «Студміс 2019» здобула Пачашинська Ірина, студентка юридичного факультету. Корону першої віце-міс отримала Вдовиченко Вікторія – студентка ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина, а другої віце-міс – Муляр Марта, студентка юридичного факультету.

Важкі тренування, виснажливі дефіле та складна робота над собою дали бажаний результат!