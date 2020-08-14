Двадцять дві територіальні виборчі комісії працюватимуть на території Тернопільської області під час місцевих виборів.

Відповідну Постанову про їх утворення видала Центральна виборча комісія 10 серпня.

Представники Громадянської мережі ОПОРА повідомляють, що до їхнього складу увійшло 396 осіб, по 18 – у кожній ТВК. З них майже 70% становлять жінки і 30% – чоловіки. Гендерний дисбаланс спостерігається у складах майже всіх комісій Тернопільщини. Найбільш він помітний у Збаразькій міській ТВК, до складу якої входить 94% жінок.

Середній вік членів виборчих комісій – 45 років. В той же час найбільше у комісіях людей віком 50-59 років. У Тернопільській районній ТВК працюватиме наймолодша, 18-річна, представниця ВО «Батьківщина». А найстаршою серед членів виборчих комісій стала 83-річна жіночка, яка працюватиме у Чортківській міській ТВК за поданням Партії Зелених України.

До ТВК Тернопільщини увійшли представники 37 партій. Найширше представлена партія Всеукраїнське Об’єднанням «Батьківщина» – 53 особи, а також партія «Слуга народу» – 52 особи та «Європейська солідарність» – 51 особа. Таким чином, кожна з цих політичних сил має приблизно 13% серед членів ТВК. До лідерів за кількісним представництвом у комісіях потрапили також партії «Опозиційна платформа – За життя» та «Голос». За їхніми поданням до ТВК ввійшло 47 та 45 осіб відповідно, що становить більше 11%.

Серед осіб, які займають керівні посади – голова, заступник голови чи секретар комісії – найчисленніше представлена партія «Слуга народу» – 13 посад, що становить майже 20%. ВО «Батьківщина» та «Голос» отримали по 12 посад (18%). Партія «Європейська солідарність» має 15%, «Опозиційна платформа – За життя» – близько 11%.

Ольга Трач