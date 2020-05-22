Минулої доби в обласному центрі підтвердили один випадок коронавірусу. COVID-19 виявили у чоловіка під час планового тестування.

Загалом під початку епідемії зареєстрували 98 випадків COVID-19 серед тернополян. 67 жителів жителів міста одужали.

Наразі у Тернополі проводять експрес-тести на коронавірус медичним працівникам, водіям, кондукторам, працівникам дитячих садків. У разі позитивних результатів аналізи відправляють на ПЛР-дослідження.

«Від початку карантину у Тернополі проведено 2351 експрес-тест, а також 1334 ПЛР-тестування серед мешканців міста Тернополя. Продовжуємо тестування цільових груп, а саме ми почали тестувати працівників дошкільних закладів. За вчора було проведено і обстежено 201 особу, серед них було три позитивних результати, яким одразу взято ПЛР-дослідження. Сьогодні ми очікуємо результати. Також кожен день продовжуємо тестувати працівників дошкільних навчальних закладів і станом на сьогодні протестовано вже близько трьохсот осіб. Також продовжуємо тестувати водіїв, кондукторів, таксистів і медичних працівників», – повідомив під час засідання міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Додамо, у Тернополі заплановане масове тестування жителів міста на виявлення антитіл до коронавірусу. Це дозволить побачити реальну картину інфікованих COVID-19.

Софія Романська