У тернополянина на автовокзалі вкрали “Айфон”

11/12/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 35-річного чоловіка. Правоохоронцям вдалося встановити його причетність до злочину в обласному центрі.

Як зазначив заявник, він став жертвою кишенькаря. Подія трапилася на території центрального автовокзалу. Чоловік навіть не помітив як невідомий витяг з кишені його дороговартісний засіб зв’язку марки «APPLE».

Поліцейські розшукали крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель Полтави. Підозрюваний у скоєному зізнався та розповів, що викрадене майно він реалізував в ломбард, а кошти витратив .

Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.