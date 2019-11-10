Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували черговий факт крадіжки в маршрутному транспортному засобі.

Потерпіла через свою безпечність навіть не зауважила, як невідома особа привласнила її кошти.

Зі слів тернополянки, під час проїзду в громадському автобусі, крадій непомітно витяг гаманець в якому знаходилося більше 5000 гривень. Зникнення готівки жінка виявила вже згодом, коли виникла потреба в коштах. Про злочин вона повідомила правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.