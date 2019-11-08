Сьогодні, 8 листопада, завершується голосування за проєкти «Громадського бюджету 2020», подані жителями Тернопільської громади.

Як повідомляють у міськраді, найрейтинговіші проєкти будуть включені до бюджету міста (громади) на наступний рік та реалізовані до кінця 2020 року.

Голоси тих тернополян, які скористаються онлайн-сервісом Громадський бюджет» або терміналом ПриватБанку, прийматимуться до 23:59 год, а ті жителі громади, які голосуватимуть через ЦНАП, можуть віддати свій голос сьогодні до 15:00 год. (відповідно до робочого графіку Центру).

Цьогоріч у Тернополі спостерігається рекордна кількість голосів мешканців за проєкти «Громадського бюджету 2020».

Так, на ранок п’ятниці уже зафіксовано 36 800 відданих голосів, з них понад 32 000 голосів віддано онлайн, і лише 10% тернополян проголосували через ЦНАП.

Така велика кількість голосів свідчить про те, що з кожним роком довіра до цього інструменту зростає, і люди активно обирають, які саме пропозиції, на їхню думку, є найпотрібнішими для покращення життя у місті (громаді).

Шановні жителі громади, залишилося 14 годин, аби власним голосом обрати, на що виділити гроші з місцевого бюджету у 2020 році!