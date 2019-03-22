Нагадаємо, 31 березня – Президентські вибори. Охочим змінити місце голосування варто поквапитися. Оскільки зробити це можна лише до 23-го березня.

Як повідомили у відділі ведення Державного реєстру виборців, щоб змінити місце голосування необхідно написати відповідну заяву, а також принести підтверджуючий документ: довідку з місця роботи, навчання, про оренду житла, для подорожуючих підійде проїзний документ; також потрібно мати із собою паспорт. Відділ ведення державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді працюватиме до 12.00 23-го березня.

«Для участі внутрішньо переміщеним особам у виборах Президента України, необхідно до 12:00 суботи 23 березня із паспортом звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців, за адресою: вул. Листопада 5, на 4 поверх у Тернопільській міській раді. Станом на сьогодні в Тернопільській області, разом зі мною процедуру пройшли 183 внутрішньо переміщених осіб», – повідомила радниця з питань внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області Яна Шкуратова.

У відділі ведення Державного реєстру виборців просять не зволікати зі зміною місця голосування.

Софія Романська