Угоду про партнерство між Тернополем та польським містом Сувалки підписали міський голова Сергій Надал та Президент міста Сувалки Чеслав Ренкєвіч.

Підписаний документ передбачає, зокрема, обмін досвідом у різних сферах соціально-економічного життя та знаннями про функціонування місцевого самоврядування, здійснення спільних заходів у рамках євроінтеграції, популяризацію обох міст.

Лист про наміри встановлення партнерської співпраці між Тернополем і Сувалками був підписаний ще у серпні 2017 року. З того часу міста співпрацювали, а тепер підписали офіційну угоду про партнерство.

– Дякуємо за співпрацю і бажаємо, щоб війна якнайшвидше закінчилася і ви могли спокійно розвивати своє прекрасне місто, – сказав Чеслав Ренкєвіч. – Бачимо, що відбувається і як ви боретеся за свободу своєї країни, свободу цілої Європи. Ми вражені вашим героїзмом, вашою мужністю. Те, що відбувається, вселяє в нас оптимізм, що маємо таких друзів. Будемо спільно будувати вільну, демократичну, єдину Європу. Я радий, що ми прийняли рішення налагодити офіційну співпрацю між нашими містами.

Міський голова Сергій Надал подякував польській делегації за підтримку та допомогу у час війни, завдяки яким багато українців мають можливість проживати у різних містах Польщі. Він також висловив сподівання, що партнерські відносини допоможуть успішно розвиватися обом містам.

Окрім міста Сувалки Тернопіль має ще вісім польських міст-партнерів: Замосць, Плонськ, Єленя Гура, Cуленцінський повіт, Новотомишльський повіт, Ниса, Ельблонг, Радом. Також два міста-побратими: Хожув і Тарнув та два дружні міста: Люблін і Бжег.