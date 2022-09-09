У Тернополі рятувальники вивільняли з пастки дівчинку, яка… застрягла у дверях. ФОТО

У Тернополі рятувальники вивільняли з пастки дівчинку, яка просунула руку під металеву ручку дверей і не змогла її витягти.

Про курйозний випадок розповіли в обласному управлінні ДСНС.

8 вересня в обідню пору на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію. У халепу потрапила дитина 2010 року народження. Рука дівчинки застрягла у вхідних дверях багатоквартирного житлового будинку, що на вул. Іллі Рєпіна, 18. Всі спроби самостійно вивільнитись результату не дали. Очевидці події викликали рятувальників.

Фахівці ДСНС, що прибули на виклик, деблокували руку дитини.