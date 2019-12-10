Польський джаз звучав на сцені тернопільського драмтеатру в рамках Фестивалю сучасної імпровізаційної музики. Свою творчість місцевій публіці продемонстрували учасники «Yarosh Organ Trio» у співпраці з Катаржиною Міровською.





Засновником цього колективу є відомий польський барабанщик, доктор музичних мистецтв з інструменталістики Пшемислав Ярош.

– З саксафоністом Томеком Прухніцьким ми зустрілися 21 рік тому на одному із джазових ворк-шопів у Польщі, після чого почали грати разом, – розповів лідер тріо. – Через два роки зустріли Касю Міровську з якою працюємо дистанційно. Чотири роки тому до нас приєднався Кайетан Галас, який грає на органі Хаммонда.

У Тернополі тріо зіграло композиції з нового альбому «Альтеракція». Це були мелодійні, енергійні, джазові твори. Саксофон та ударні органічно поєднувалися із органом Хаммонда. Власне, саме він надає особливого звучання композиціям. Це електромеханічний інструмент, який відтворює звучання традиційного духового органа. Гармонійно вплітався у музику тріо приємний, ясний голос Катаржини Міровської. Вона виконала декілька пісень англійською та польською мовами на свої власні тексти та вірші своєї подруги Марти Кучинської. Одну із композицій колектив присвятив засновнику «ДжазБезу» Маркіяну Іващишину.

Цей виступ сподобався не тільки тернополянам, які не відпускали музикантів зі сцени, а тривалими оплесками викликали їх на «Біс!». Задоволеними залишились й самі музиканти.

– Я вперше в Україні, – поділився враженнями після концерту Пшемислав Ярош. – Моя бабця і дідо родом з цього регіону. Бабця походить з Тернополя, а дідо – зі Львова. Мені приємно було відкривати нові місця, такі трохи сентиментальні. Щодо концерту, то публіка дуже тепло нас зустріла, весь театр був заповнений – це просто супер, тут чудове місце і нам було комфортно грати.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee