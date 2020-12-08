Фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez» знайомить публіку з різноманітними напрямками у джазі, музикантами з різних країн та різними інструментами, які вони використовують у своїй творчості.

Цього року на фестивалі у Тернополі не було екзотичних інструментів, зате була можливість почути такі напрямки, як smooth jazz, funk та fusion, а також інтелектуальний джаз.

З інтелектуальним джазом тернополян зайомили учасники польсько-українського квартету: гітарист Рафал Сарнецкі, контрабасист Міхал Ярос, піаністка Анастасія Літвінюк та барабанщик Ігор Гнидин.

Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин 15 років тому відкривали тернопільський «JazzBez» як учасники проекту «ShockolaD». Крім цього, у різні роки виступали перед тернопільською публікою з різними музикантами у різних проектах. Як змінилися самі артисти та фестиваль за ці роки розповіла Анастасія Літвінюк.

– За цей час ми, як і сам фестиваль – виросли, – каже музикантка. – У Тернополі це був один з наших перших джазових виступів. А вперше ми зіграли у 2004 році на «Джазбезі». За той час ми в різних проектах грали на фестивалі, в різних містах, з різними музикантами, і це просто неймовірний фестиваль, неймовірна річ для музикантів і для слухачів, що у багатьох містах відбуваються концерти, і вони єднають між собою музикантів, і музиканти їздять грають у різних містах. Це джаз без кордонів і дуже крута ідея, і з кожним роком фестиваль розширювався, сподіваюсь, що він і далі буде живий.

З польськими музикантами, які увійшли до квартету, Анастасія та Ігор знайомі вже давно. І склалося так, що саме тепер їм вдалося зіграти разом.

– З Міхалом Яросом ми знайомі з 2008 року, – розповіла Анастасія Літвінюк. – З ним записали наш перший альбом, як проект «ShockolaD» в Польщі. Ми дуже часто з ним граємо, як тільки є можливість, то запрошуємо його до різних проектів. З Рафалом Сарнецкі познайомилися у місті Ходжіш, де вже 50 років відбувається літня джазова школа. Там ми зустрілися, як викладачі. Вже не пам’ятаю скільки років тому це було. Знаємо його як дуже крутого музиканта і композитора, який довгий час жив у Нью-Йорку, а зараз повернувся до Польщі, і є можливість з ним грати. Ми дуже раді, що вдалося в такий час зібратися і зіграти разом.

Під час їхнього виступу тернополяни почули композиції кожного з учасників. Усі вони відображали почуття і думки самих авторів. Наприклад, Ігор Гнидин у одному своєму творі розповідав про місце, у якому виріс, а в іншому – про світ, який творить кожен із нас.

– Наступний мій твір називається «Вікно», – розповів музикант. – Кожен з нас створює своє вікно, кожен бачить через нього свій світ, кожен дивиться через вікно кудись. Найголовніше, щоб ці вікна завжди були відкриті до добра, до любові, до таких моментів, які ми сьогодні переживаємо.

Чудовими були й композиції польських музикантів. Про це свідчили гучні оплески глядачів. А після завершення виступу, квартет традиційно викликали «На біс!».

Фото Kurt Lee





#Новини Тернополя