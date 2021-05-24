У Тернополі змінили графік зупинок котелень та паливних на ремонтний період. Це пов’язано із невизначеною ситуацією щодо вартості ціни на газ для комунальних підприємств.

«Існує ризик призупинення надавання послуги гарячого водопостачання у Тернополі від 20 травня 2021 року у зв’язку з тим, що Уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств «Теплокомуненерго», – повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». – «Нафтогаз» з 20 травня має продавати газ цим комунальним підприємствам за ринковою ціною. Оскільки через це відбудеться зупинка котелень, у КП “ТМТКЕ” переглянули попередньо затверджений графік зупинки котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонти, щоб використати цей період для провдення технічних робіт саме у час вимушеної зупинки до моменту вирішення Урядом питання про Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу».

17 котелень і п’ять паливних зупинили роботу після завершення опалювального сезону і відновлять її з початком нового опалювального періоду. П’ять котелень підприємства зупинилися на ремонт ще 11 травня. Інші планували розпочати ремонтні роботи з кінця травня, у червні, липні, серпні. Та через ситуацію, яка склалася, вони припинили подавати гарячу воду з 20 травня. Виняток зробили тільки для котельні на вулиці Купчинського,14А. Ця котельня зупиниться на ремонт з 12 липня до 10 серпня.