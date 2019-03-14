У стані наркотичного сп’яніння та з фальшивими документами – такого кермувальника зупинили учора тернопільські патрульні. 55-річний водій BMW порушив правила дорожнього руху. Інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити медогляд чоловік категорично відмовився.

Патрульні поліцейські зупинили автомобіль учора близько 23.00. кермувальник порушив правила дорожнього руху.

«Спілкуючись з 55-річним кермувальником, інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння: нечітка мова, виражене тремтіння пальців рук, звужені зіниці, які не реагують на світло та запропонували йому пройти огляд на визначення стану сп’яніння в найближчому медичному закладі. Але водій, в встановленому законом порядку, відмовився від огляду в присутності двох свідків. Це не звільняє його від відповідальності. Окрім того, перевіряючи документи на автомобіль, з’ясувалося, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки. Інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) та викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановлюватиме усі деталі справи», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Софія Романська