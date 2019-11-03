21-річного водія на Honda зупинили тернопільські патрульні. Молодик на іномарці обганяв інше авто на мосту.





Поліцейські при спілкуванні з кермувальником помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння, а в його автомобілі – поліетиленові пакети з наркотичними речовинами.

«Випадки керування у стані сп’яніння трапляються патрульним ледь не кожної зміни», – зазначає речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. На жаль, почастішало виявлення водіїв під впливом наркотиків.

«Поліцейські зупинили транспортний засіб Honda Accord вночі, його водій здійснив обгін на мосту. Під час спілкування з 21-річним водієм, охоронці правопорядку виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: зіниці очей не реагували на світло, вимова була нечіткою, а поведінка не відповідала обстановці. Та пройти огляд у найближчому медичному закладі кермувальник відмовився у встановленому законом порядку. До того ж, при поверхневій перевірці, згідно зі статтею 34 ЗУ “Про Національну поліцію”, у тернополянина поліцейські виявили поліетиленовий пакет з трьома таблетками різних кольорів, що схожі на наркотичні, поліетиленовий пакетик із залишками порошкоподібної речовини, яка схожа на наркотичну, також поліетиленовий пакет із трьома згортками з зеленою речовиною рослинного походження, що схожа на наркотичну. Водій не заперечував інспекторам, а підтвердив, що це все – заборонені речовини».

Слідчі визначають походження речовин, які виявлено в автомобілі 21-річного водія. Йому ж доведеться відповідати перед законом.

Софія Романська