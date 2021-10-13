Реагуючи на звернення КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про коригування тарифів для потреб двох категорій споживачів – установ, організацій та підприємств, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів та всіх інших споживачів, крім населення, які отримують теплову енергію від КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

«У зв’язку із зростанням ціни на природний газ та навіть враховуючи ті зобов’язання за Меморандумом, які Уряд і НАК «Нафтогаз України» виконуватимуть з одного боку, а місцеве самоврядування – з іншого, нам гарантована фіксована ціна на газ для теплопостачання бюджетних установ до кінця 2022 року в межах 16,8 тис. грн за кубометр. Раніше ця вартість була нижчою, тому зараз ми змушені робити коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних установ, оскільки вартість природного газу в ціні тарифу за тепло зросла на понад 82%, – пояснив міський голова Сергій Надал. – Проте, завдяки тим енергоощадним заходам, які провели КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за останні роки, зокрема модернізації котелень і насосного обладнання, у нас значно зменшилося споживання газу та електроенергії, тому сьогодні ми піднімаємо тариф на теплову енергію не на 82%, а лише на 55%. Звертаю увагу, що вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води для населення не зросте, ціна для населення до кінця опалювального сезону 2021/2022 залишається без змін».

Сергій Надал додає, що більшість витрат на компенсацію вартості природного газу для теплопостачання тернопільських комунальних та бюджетних установ будуть покриватися з бюджету громади і для цього виділятиметься додаткове фінансування.

Зазначимо, за основу встановлення нових тарифів на теплову енергію для цих категорій населення бралися ціни на природний газ, вказані у підписаному Меморандумі.