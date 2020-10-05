2 жовтня Тернопільський рибоохоронний патруль знищив 497 одиниць знарядь лову вилучених за актами виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, серед яких сітки ставні, підйомні, «екрани», жерлиці та вудки складні з катушками.

Загальна довжина знищених заборонених сітних знарядь лову склала 19 104 метрів.

Процес знищення нарядь лову здійснювався відповідно до постанови КМУ від 25.08.1998 року № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» із змінами.

Знищувались знаряддя лову, які вилучено інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля за актами виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, в період з серпня 2017 року по березень 2020 року. Знищення здійснювалось шляхом приведення сіток у непридатність шляхом порубки та подріблення. Непридатні для використання сітні знаряддя направлені до спеціалізованого підприємства з утилізації. У заході взяли участь представники Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області, головного управління ДПС у Тернопільській області та фінансового управління Тернопільської міської ради.