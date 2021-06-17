У Тернополі знищують рослину, яка спричиняє сильні опіки

Розпочався сезон цвітіння небезпечної для здоров’я людей рослини – борщівника Сосновського, який спричиняє сильні опіки.

Для знищення цієї отруйної рослини управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, як і в попередні роки, уклало договір зі спеціалізованим підприємством.

Як пояснив начальник управління Олег Соколовський, ця рослина є небезпечною саме під час цвітіння, адже випари борщівника сильно обпікають шкіру.

Вважається, що знищити рослину повністю неможливо, адже вона постійно насіюється із суцвіть квітів, причому насіння дозріває навіть після зрізання рослини.

Додамо, управлінням ЖКГ видано також наказ, яким зобов’язано балансоутримувачів запланувати заходи з попередженням розповсюдження популяції рослини виду борщівник Сосновського на території громади.

При виявленні борщівника на території Тернопільської міської територіальної громади прохання телефонувати на Цілодобову гарячу лінію: 15-80 (зі стаціонарних телефонів) 0 800 303522 або +380674472919, чи повідомляти в управління житлово-комунального господарства.