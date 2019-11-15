Відразу двоє чоловіків зникли безвісти у Тернополі. Поліція оголосила їх у розшук.

Так, працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють місце знаходження тернополянина Ярмолюка Богдана Вікторовича, 1990 року народження. Молодик вийшов з дому вранці, 9 листопада, але по теперішній час так й не повернувся.

Також розшукують місцевого мешканця Пакулу Сергія Йосиповича, 1975 року народження. Чоловік ще 4 листопада вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок з родичами тернополянин не виходить.

Усіх, хто бачив зниклих або володіє інформацією про їх можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.