Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують зниклу жительку обласного центру, Павлович Любов Михайлівну, 1986 року народження.

Ввечері, 13 вересня краянка вийшла з дому й так не повернулася. Встановити її місцезнаходження неможливо, повідомляють у поліції.

Прикмети тернополянки: ріст 170 см, худорлявої статури. Зникла була одягнена в сині джинси, білу футболку, накидку кавового кольору.

Усіх, хто бачив жінку або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».