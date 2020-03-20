Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Вітенько Людмилу Ярославівну 1997 року народження, жительку міста Тернопіль.
Дівчина 9 березня близько 15 години вийшла з дому і досі не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.
Прикмети: худорлявої статури, русяве волосся, має татуювання на лівій руці, потилиці та обох ногах.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».