Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Вітенько Людмилу Ярославівну 1997 року народження, жительку міста Тернопіль.

Дівчина 9 березня близько 15 години вийшла з дому і досі не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети: худорлявої статури, русяве волосся, має татуювання на лівій руці, потилиці та обох ногах.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».