Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують 14-річну мешканку обласного центру Бойко Каріну Віталіївну.

Як повідомляють у поліції, дівчина близько 21 години 28 листопада вийшла з дому і назад не повернулася.

Неповнолітній на вигляд 15-16 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся довге темне, очі карі. Була одягнена в балонову куртку блідо-рожевого кольору, сіру шапку, білі кросівки, із собою мала рожевий рюкзак.

Якщо ви впізнали школярку, маєте інформацію про її місце перебування, телефонуйте за номером 067-369-98-96 або на лінію 102.