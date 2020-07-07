Правоохоронці Тернопільського відділу поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклого жителя обласного центру Дзьобака Володимира Ілліча 2003 року народження.

6 липня, близько 20:30 молодик вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 161 см., худорлявої статури, світле волосся.

Був одягнений в білі шорти та футболку білого або чорного кольору.

Усіх, хто бачив тернополянина або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».