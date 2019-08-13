Співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують Дубчака Івана Миколайовича, 1934 року народження, жителя обласного центру.

12 серпня близько 9:30 год. дідусь вийшов від сина, котрий мешкає по вулиці Садова, та мав поїхати маршрутним таксі додому – на вулицю Острозького, щоб отримати від листоноші пенсію, після чого зник.

Був одягнений у сіру сорочку, темно сині штани, темні туфлі. Прикмети розшукуваного: зріст близько 160-165 см, повної статури.

Кому відомо місце перебування пенсіонера, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 067 351 38 37, 068 767 78 76 або 102.

