Соціальний магазин «Одежина» відновив роботу у Тернополі. Потребуючі жителі міста можуть безкоштовно брати речі.

Поповнюють запаси одягу всі охочі. Оскільки гардероб працює за незмінним кредом: потребуєш – візьми, маєш – віддай.

Приміщення соціального магазину відремонтували, а також поповнили новими запасами одягу. Речі посортовані за сезонністю: окремо для дітей і дорослих.

«Працюємо за незмінною адресою на вулиці 15 квітня. У перший же день, коли ми відновили роботу, вдалося допомогти 23 родинам, серед яких – багатодітні, пенсіонери, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, сироти, малозабезпечені. Видали дуже багато речей, за які ми вдячні вам, нашим благодійникам», – каже засновниця соціального магазину «Одежина» Яна Шкуратова.

Соціальний гардероб працює по буднях. Жителі краю, які мають непотрібний одяг, можуть приносити до «Одежини». Ці речі знадобляться потребуючим.

Софія Романська