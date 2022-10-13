У Тернополі знову запрацюють ліфти

Вже від сьогодні у Тернополі запрацюють ліфти. Про це повідомили у міській раді.

“У зв’язку з технічними можливостями та враховуючи повідомлення «Тернопільобленерго» про відновлення роботи основних джерел живлення, у Тернополі запрацюють ліфти вже від сьогодні, 13 жовтня”, – ідеться у повідомленні.

Працівники підприємств, що обслуговують ліфти, розпочали роботи та включають ліфти у різних мікрорайонах міста.

Нагадаємо, що робота ліфтів у місті була вимушено зупинена 10 жовтня у зв’язку з критично низькою напругою.