На вулиці Руській у Тернополі розцвів каштан. Поряд з пожовклим сухим листям красується біле суцвіття.

Як зазначає TV-4, таке аномальне явище фіксується в Тернополі не вперше.

Цього року каштанові квіти у серпні можна побачити у центрі міста, на вулиці Руській. Екологи пояснюють з чим пов’язана така тернопільська аномалія. Таке явище має назву ремонтантність, простими словами – “повторне цвітіння”. На це впливає багато факторів, зокрема кліматичні умови.

Можна припускати, що через спеку листя пожовтіло раніше. Також це може бути зaхвopювaння дерева. Також листя уражене міллю, тому й відмирає завчасно. Рослина отримала стрес, але все одно вона прагне відтворюватись і знову зацвіла.

Явище незвичне та цікаве, втім водночас дуже шкідливе для самої рослини. Навесну цвітіння буде вже не таке рясне, відповідно зменшиться насінневість. Крім того, вдруге дерево не встигне дати плодів.