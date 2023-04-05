5 квітня у Тернополі знову відбулася акція протесту проти російської церкви в Україні. Порівняно з учорашнім днем, сьогодні до пікету долучилося значно більше людей.

З плакатами і вигуками “Геть московського попа” вони прийшли до Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ МП. Про це розповіла Суспільному співорганізаторка акції Уляна Бурак. Під час акції збирали підписи, щоб заборонити діяльність церкви московського патріархату в Тернополі. Петицію з підписами спрямують до міської ради.

“Це для того, аби викорінити будь-яке московське зло, будь-які московські інституції, які ще існують на теренах нашого міста, на території нашої держави”, – зазначила Уляна Бурак.

Підтримав тернополян і міський голова Сергій Надал. Свою позицію він озвучив у соцмережах:

“Тернополяни заявили, що московській церкві не місце у Тернополі! Я скажу більше, московська церква має раз і назавжди зникнути з України! Закликаю Верховну Раду України на законодавчому рівні прийняти рішення про заборону діяльності російської православної церкви в нашій країні, націоналізувати всі земельні ділянки та приміщення.

Сьогодні московська церква є найбільшим і найвпливовішим внутрішнім ворогом України. І скасування дозволу користування земельними ділянками, які можуть прийняти органи місцевого самоврядування, не позбавить їх майна і культових споруд, збудованих на цих ділянках. На такі рішення має повноваження лише Верховна Рада. Закликаю народних депутатів ЗАКОНОМ раз і назавжди зупинити діяльність російської церкви в Україні!”.

Разом з тим, днями ділянку, на якій розташований кафедральний собор московського патріархату, обстежували земельники. Про це тернополяни повідомляли у групах в соцмережах. Перехожі помітили, як спеціалісти з вимірювальними приладами ходили територією російської церкви та суміжних ділянок.

Зазначимо, ділянку площею 54 сотих у постійне користування московському патріархату передала Тернопільська міська рада ще у 2009 році.

Нещодавно рішення про вилучення землі у російської церкви прийняли у Хмельницькому та Івано-Франківську. Ймовірно, аналогічне рішення готуються прийняти і в Тернополі.