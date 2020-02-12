Демонтувати незаконно встановлену зовнішню рекламу на електроопорах, а також білбордах, має постійно діюча робоча група до початку березня. Усього заберуть 72 носії реклами з електроопор та 4 з білбордів.

Йдеться про рекламу, яка в основному розміщена на Східному, Сонячному та Центрі. Відповідне рішення було прийняте на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Пропонується демонтувати рекламні засоби, які встановлені без дозволу на розміщення зовнішньої реклами, – зазначив Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Постійно діюча робоча група має провести демонтаж до 6 березня. Ми щомісячно проводимо об’їзди міста з представниками муніципальної інспекції. Перш за все працюємо по електроопорах тому, що є відповідний закон, який забороняє розміщувати рекламу або рекламні засоби на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, а також на засобах і обладнанні зовнішнього освітлення. Таку ж роботу будемо продовжуватися і в наступні місяці.

Ольга Трач

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