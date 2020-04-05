Тернопільська кінокомісія з ініціативи її голови Леоніда Бицюри започаткувала серію пізнавальних роликів, які інформуватимуть населення, як правильно поводитися під час пандемії.
Як сподіваються ініціатори акції, це дозволить в найкоротший час побороти інфекцію і повернутися до звичного життя.
Серія йтиме під назвою “Прості речі рятують життя” і виготовлятимется за підтримки соцально-відповідального бізнесу Тернопільщини.
Перший ролик виготовлено за підтримки В. Іванова.
Хештеги акції #stopcovіd19 #Простіречі.