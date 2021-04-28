Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Тернопільській області завершила планові антитерористичні навчання. Заходи проводились на базі декількох об’єктів критичної інфраструктури регіону.

У тренуваннях брали участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Про це повідомляють у Cекторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За легендою тренувань, умовна «диверсійна» група прибула на територію області для вчинення серії провокацій та вибухів на кількох міських об’єктах критичної інфраструктури. Підрозділи боротьби з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію «зловмисників». Після цього бійці спецпідрозділів провели навчальну штурмову операцію зі знешкодження «диверсантів».

Головною метою заходу було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах можливих диверсійних і терористичних загроз. Також здійснено додаткову перевірку захищеності об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної систем регіону.

За підсумками навчань, представники Антитерористичного Центру при СБУ провели ретельний аналіз кожного з етапів навчальної спецоперації і надали учасникам тренувань практичні рекомендації щодо підвищення ефективності контрдиверсійної боротьби.