У Тернополі знайшли жінку з сусідньої області, котру вже давно розшукують рідні

Патрульні допомогли знайти літню жінку, яка загубилася.

Учора близько 23-ї години на спецлінію 102 звернулися працівники медичного закладу, що на вулиці Клінічній та повідомили, що до них проситься переночувати 57-річна жінка, яка не пам’ятає де її домівка.

Інспектори оперативно прибули на місце події, де на них очікувала громадянка. Жінка змерзла, перехвилювалася та не могла згадати як її звати та де її дім. Патрульні заспокоїли громадянку та пообіцяли допомогти. Вже за деякий час вона згадала, як її звати.

Охоронці порядку перевірили інформацію про жінку згідно з базами даних та встановили, що її вже давно розшукують рідні. Громадянка вважається зниклою в Івано-Франківській області.

Поліцейські зв’язалися із колегами в сусідній області та передали їм інформацію про знайдену особу. Інспектори також повідомили рідних громадянки, що жінка знайшлася.

Охоронці порядку допомогли жінці знайти де переночувати, а відтак за нею мають приїхати рідні.