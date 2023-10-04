На лінію “102” надійшло повідомлення від жителя мікрорайону Пронятин про те, що у будинку за місцем проживання покінчив життя самогубством його син.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На момент нещастя в будинку була мама, а тато з племінницею на вулиці. В якийсь момент жінка почула звук, схожий на постріл, та покликала чоловіка. Він піднявся на другий поверх, вибив двері і побачив сина, а поруч – свою рушницю.

Чоловік каже, що син мав проблеми зі здоров’ям та стояв на обліку в психоневрологічній лікарні. Того дня скаржився на погане самопочуття, але викликати швидку не захотів.

Як повідомили у поліції, даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 115 ККУ з поміткою “самогубство”.

У ході перевірки стало відомо, що рушниця належить батькові загиблого. Проте чоловік зберігав зброю з порушенням правил: на момент нещастя вона знаходилася в шафі, а не в сейфі. Триває перевірка, зазначають у поліції.

За інформацією видання Тернополяни, загиблий – син відомого підприємця. Чоловікові було 43 роки, раніше він працював правоохоронцем.

“Свого часу загиблий організував дуже дивне пограбування свого ж батька. Тоді чоловіка катували праскою і забрали більше 150 тис євро. Як виявилось, навів та організував групу зловмисників найближчий родич – власний син”, – пише видання.