Двох неоформлених працівників виявили у закладах торгівлі Тернополя.

Про це повідомив заступник начальника управління держпраці в області Ігор Хаварівський. За його словами, в місті посилили контроль за використання нелегальної праці. Порушників притягуватимуть до відповідальності.

“Був проведений позаплановий захід державного контролю у суб’єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність у торговому закладі, розташованому у центральній частині міста Тернополя. Під час заходу контролю з’ясовано, що підприємець використовував працю 2 неоформлених працівників, які проходили так зване «стажування» за посадами продавців продовольчих товарів. За використання незадекларованої праці до роботодавця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Окрім того, розпорядчим документом його зобов’язано узаконити трудові відносини з найманими працівниками”.

Додамо, за фактичний допуск працівників до роботи без належного оформлення з ними трудових відносин передбачено адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.