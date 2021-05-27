У Тернополі знайшли підпільне казино, яке працювало під покровом ночі. ФОТО

14 комп’ютерів та інше обладнання, призначене для організації грального бізнесу, виявили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Тернопільського районного управління поліції.

Підпільний заклад працював у цокольному приміщенні багатоповерхівки, що на масиві Дружба у Тернополі, повідомляють у поліції.

Робота закладу, як правило, тривала у вечірній та нічний час. Постійних клієнтів адміністратори добре знали, тому випадкових людей у приміщення не пускали. Відвідувачі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри.

На даний час поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу.