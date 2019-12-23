З приходом зимових свят, більшість з нас, спішить запалити вогники на новорічних ялинках у своїх домівках. Та святкова красуня має нести радість, а не проблеми із законом!

Тож патрульна поліція Тернопільської області закликає всіх громадян купувати новорічні дерева лише у відведених для цього місцях, а саме:

– вул. 15 Квітня (біля буд. №23); бульвар С.Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»); вул. Київська (біля будинку побуту); проспект Злуки (біля буд. №1); вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»); вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля буд. №2); перехрестя вулиць Миру – Дружби; вул. Карпенка (біля магазину «Берегиня»); вул. С.Будного (біля магазину «Барвінок»); вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24); проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»); перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури; вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»); вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю); вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»). На кожній ялинці повинен бути чіп, який свідчить про те, що дерево зрубане легально, а у продавця мають бути дозвільні документи на продукцію та торгівлю.

21 грудня, під час відпрацювання на вулиці Шептицького, інспектори патрульної поліції, спільно з екологічною інспекцією, виявили порушення продажу ялинок, а саме відсутність відповідних документів.

“Нагадуємо, що за незаконну вирубку хвойних дерев передбачена адміністративна відповідальність за статтею 65 КУпАП, а саме штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень. За порушення встановленого законом порядку придбання та збуту новорічних ялинок передбачено штраф від 510 до 1700 гривень. Окрім того, якщо шкода незаконною вирубкою хвойних дерев перевищує 20 тисяч гривень, або знищуються зелені насадження на території заповідників чи інших об’єктів природно-заповідного фонду наступає кримінальна відповідальність за статтею 246 КК України”, – гашолошують у Патрульній поліції.