Вартість медичних масок у Тернополі знизилася до п’яти гривень. Подешевшали ці елементарні медичні засоби після зменшення попиту. Чимало волонтерів почали їх шити власноруч і роздавати безкоштовно.

Студентка Уляна Гук від початку карантину пошила більше сотні масок. Дівчина роздає їх безкоштовно потребуючим людям. “Таку проблему зробили з тих масок. Це ж елементарний засіб. Його кожен при бажанні може пошити своїми руками. Не варто було купувати масово і створювати паніку, краще думати, як зробити це власноруч”.

Організовують виробництво масок у Тернополі і представники “Спілки добровольців”. Вони роздають медичні засоби або продають за невисокими цінами. Виручені кошти спрямовують на потреби воїнів ООС. “Всі охочі можуть придбати маски на складі АТО. Ми нічого не заробляємо. Наше завдання – знизити спекулятивні ціни та допомогти у вирішенні проблеми з цими медичними засобами”, – відзначив голова «Спілки Добровольців» Євген Бабич.

Додамо, шиють маски у Тернополі і студенти. Вони передають їх до населених пунктів, де найбільше хворих на коронавірус.

А тим часом в аптеках вартість медичних масок знижується. Наразі ціни коливаються від 20 до 5 грн., вартість залежить від виробника.

Софія Романська