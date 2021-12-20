Упродовж наступного року у міській раді вноситимуть зміни до містобудівної документації. Про це йшлося на грудневій сесії.

Під час пленарного засідання депутати затвердили два рішення: «Про внесення змін до Генерального плану міста Тернополя» та «Про внесення змін до Плану зонування території міста Тернополя». Як пояснив міський голова Сергій Надал ці рішення дають право почати управлінню містобудування, архітектури та кадастру процес внесення змін до містобудівної документації, який триватиме упродовж 2022-го року.

– Є постанова Кабміну, у якій вказано, що спочатку приймається рішення про внесення змін, а потім вносяться зміни, – додав Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – До Генерального плану можна вносити зміни не частіше, ніж раз на п’ять років, для нас – це якраз 2022 рік. Будуть громадські обговорення і враховуватимемо всі побажання. Є багато територій, які ми надавали під забудову приватними будинками, гаражами для учасників АТО, які потребують перегляду і відображення у документах.

У рішеннях вказано, що їх приймають з метою виконання заходів Програми розвитку містобудівної діяльності, територіального планування та містобудівного кадастру на 2022-2024 роки та відповідних законів України. Вказану програму прийняли на цій же сесії перед питаннями, що стосуються містобудівної документації. Загалом на сесії було затверджено десять міських програм. Але детально зупинилися тільки на одній – соціального та економічного розвитку, а дев’ять проголосували одним пакетом.