У Тернополі змітають залишки зими. ФОТО

13/03/2019 Розмір тексту:

Цими днями на дорогах Тернополя тривають роботи з прибирання вуличного змету та залишків протиожеледних матеріалів, якими посипали вулиці у зимовий період.

Також впродовж вихідних працівники ТОВ «Авакс Проф» здійснювалимеханічну очистку об’єктів шляхово-мостового господарства за допомогою самохідних дорожніх вакуумних пилососів. Зокрема, прибирання проводилося на просп. Степена Бандери, просп. Злуки та вул. С. Крушельницької. Механізоване прибирання проїзних частин буде проведено і на інших вулицях міста.

Просимо тернополян з розумінням віднестися до необхідності санітарної очистки міста від пилу та змету і не залишати приватний транспорт на узбіччях доріг, щоб не перешкоджати роботі комунальних служб у нічний період.

Нагадаємо, очищення магістральних доріг і вулиць із рухом громадського транспорту у Тернополі здійснює два підприємства: підприємство «Міськшляхрембуд» обслуговує «Дружбу», Кутківці, Пронятин і мікрорайон «Березовиця», а ТОВ «Авакс Проф» – Центру, «Нового світу», «Сонячного» та «Східного».