У Тернополі зменшили кількість мобільних груп, які стежать за дотриманням карантину

У Тернополі скоротили кількість мобільних груп, які відстежують дотримання карантину. Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Наразі поліціянти перевіряють здебільшого дотримання маскового режиму у громадських місцях.

На території Тернопільської громади працює дві мобільні групи, у складі яких – поліціянти та муніципальні інспектори. У разі порушень вони притягують до відповідальності.

«Зараз звертаємо увагу в основному на дотримання маскового режиму. Кількість мобільних груп, які відстежували дотримання карантину, значно зменшилася. Є дві мобільні групи, які перевіряють дотримання вимог постанови Кабміну», – зазначив Сергій Осадца.

Нагадаємо, через недотримання маскового режиму можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян — від 170 до 255 гривень.