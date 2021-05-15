У Тернополі зменшать кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19

У Тернополі для хворих на COVID-19 передбачено 460 ліжок. Наразі пацієнтами заповнено близько 20% місць. Відтак на засіданні міського оперативного штабу вирішили перепрофілювати частину ліжок для інших хворих.

Наразі у лікувальних закладах Тернополя перебуває 80 пацієнтів з COVID-19. Найбільше хворих у лікарні швидкої допомоги та лікарні №3.

“Стаціонари наших лікарень завантажені менше двадцяти відсотків. Активно проводиться і вакцинальна кампанія. За останню добу проведено 336 щеплень, а всього провакциновано понад сім тисяч осіб. У місті Тернополі простежується тенденція до зменшення кількості лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Є пропозиція скоротити кількість ліжок, які передбачені для хворих на COVID-19. На сьогодні у нас розгорнуто 461 ліжко, і, враховуючи завантаженість ліжок 17-19%, можна скорочувати ліжковий фонд”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Загалом у Тернополі від початку пандемії зареєстровано 19186 випадків COVID-19. Майже 17000 осіб вже подолали хворобу.